شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة من نظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم /الأحد/، دعوة من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو المقبل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، اليوم /الأحد/ في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تسهم القمة في تمتين الموقف العربي الموحد تجاه تعزيز القضايا العربية، وفي القلب منها دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة.



كما أعرب عن أمله في تنفيذ الرؤية الفلسطينية العربية لإعادة الإعمار بوجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الاستيطان وجميع الاعتداءات على الشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا مواقف العراق المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.