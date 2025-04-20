شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في خطاب البابا التقليدي لعيد الفصح، والذي ألقاه أحد معاوني البابا، اليوم الأحد، بينما كان يجلس البابا على كرسيه المتحرك في شرفة كنيسة القديس بطرس .

وقال البابا في كلمته، حسبما أورد موقع (فاتيكان نيوز)، "أفكر في شعب غزة، حيث يستمر الصراع الرهيب في التسبب في الموت والدمار وخلق وضع إنساني مأساوي ومؤسف " .

ودعا بابا الفاتيكان المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام.

وامتدت صلاة البابا إلى الطوائف المسيحية في لبنان وسوريا التي قال إنها تشهد حاليًا انتقالًا دقيقًا في تاريخها .

وأشار البابا في خطابه إلى اليمن الذي قال إنه يعاني من واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم وأطولها بسبب الحرب، داعيًا جميع المعنيين إلى إيجاد حل من خلال حوار بناء.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، حث البابا جميع الأطراف المعنية على مواصلة جهودهم نحو تحقيق سلام عادل ودائم.