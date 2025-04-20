شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة هاون تقتل 3 أطفال من أسرة واحدة أثناء مقرأة لحفظ القرآن فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها مليشيات الإرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن القذيفة استهدفت الأطفال الثلاثة ،وهم من أسرة واحدة، صباح أمس /السبت/، أثناء توجههم إلى مقرأة لحفظ القرآن الكريم في مديرية حمر ججب بالعاصمة مقديشيو.

يشار إلى أنه عقب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني والتي أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من مليشيات الإرهابية وتقويض قدراتها، لجأت العناصر الإرهابية إلى إطلاق القذائف على الأطفال الأبرياء.