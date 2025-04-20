شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى يبدأ زيارة رسمية لباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى باكستان تستغرق يومين بدءا من اليوم الأحد.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نقله راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية السبت - أن هذه الزيارة رفيعة المستوى تعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين باكستان والإمارات، كما تؤكد على التزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قام بزيارة رسمية خلال فبراير الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي تلبية لدعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وكانت هذه الزيارة بمثابة تأكيد على التزام باكستان الثابت بمواصلة تعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف سبل جديدة للشراكة من أجل تحقيق الرخاء للبلدين.