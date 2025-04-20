الخليج اليوم .. عُمان: أميركا وإيران أكدتا أهمية التوصل لاتفاق منصف ودائم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد أربع ساعات من المناقشات، اختتمت الجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية بشأن الاتفاق النووي التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عمانية، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات تُظهر مغادرة الوفد الإيراني لمقر السفارة العُمانية، إذ جرت المفاوضات غير المباشرة برعاية وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماعات التي عقدت في روما بين وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصفٍ دائمٍ ومُلزِم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات بالكامل عنها، والحفاظ على حقِّها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية، طبقاً لما ذكرته الخارجية العمانية.

فيما تولى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، كما في الجولة الأولى التي استضفاتها مسقط، "مهمة نقل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأميركي"، وكما في الجولة السابقة، يرافق الوزير الإيراني كل من مساعديه السياسيين القانونيين، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب ‌آبادي.

كانت روما قد استضافت المحادثات التي شارك فيها وزير الخارجية الإيراني عراقجي، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتتوسط فيها سلطنة عُمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.

وعقب الجولة الثانية في روما، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، نقلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الأميركية-الإيرانية ستستضيفها عمان يوم السبت المقبل، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني، المحادثات مع أميركا بالبناءة.

في الأثناء، أفادت وكالة "إرنا" أن الجولة الثالثة ستعقد الأسبوع المقبل، وبدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري": الأجواء السائدة في المفاوضات كانت بناءة.

ونفى التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق، تعثراً "مؤقتاً"، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بعد نحو ساعة من المحادثات، أن عراقجي "أوقف المفاوضات لمدة 15 دقيقة بسبب طرح الطرف الأميركي قضايا غير نووية، وأعلن أن استئناف المحادثات مشروط بالتركيز على القضايا النووية فقط"