الخليج اليوم .. الاتحاد الأوروبي: أمنّا مرور 750 سفينة تجارية بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الاتحاد الأوروبي أن أسطوله الحربي قدم الدعم والحماية لأكثر من 750 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ بدء مهمته البحرية هناك في فبراير (شباط) 2024.

وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم السبت: "اليوم، أكملنا أربعة عشر شهراً على إطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، لقد مكّننا الالتزام الثابت لجميع أفرادنا من مواجهة تحديات عديدة وتعزيز مساهمتنا في حماية المصالح المشتركة العالمية".

وأضافت، في فيديو مصور مرفق بالتغريدة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 750 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين.

وأوضحت مهمة "أسبيدس" أن أعضاءها "تمكنوا خلال هذه الفترة، من حماية أرواح البحارة والمساهمة في حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة الحيوية، وتمكين الاستقرار والازدهار الإقليمي".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة "أسبيدس" في 19 فبراير (شباط) 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وشمال غرب المحيط الهندي.

ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية.

وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.