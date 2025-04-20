شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: توافق أمريكى إيرانى على مرحلة جديدة من المباحثات النووية تعقد فى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية، أن اجتماعات، في العاصمة الإيطالية روما، بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات بهدف التوصل لاتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.



وأضاف المتحدث - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية - أن الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحًا أن الجولة المقبلة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.