شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القدس تدين انتهاكات الاحتلال بحق المُشاركين في احتفالات "سبت النور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت محافظة القدس الاعتداءات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في احتفالات "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية.



وأوضحت المحافظة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الانتهاكات تأتي ضمن مسلسل ممنهج من الاستهداف الديني والتمييز العنصري، حيث سبقها بأسابيع منع عشرات آلاف المصلين المسلمين من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.



وأكدت محافظة القدس أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تكفل حرية العبادة وتحظر المساس بالمقدسات الدينية أو تغيير الوضع القائم فيها.



كما أعربت عن استهجانها واستغرابها من الصمت الدولي المُريب، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية إلى الخروج عن هذا الصمت المريب، ولجم هذا العدوان الهمجي، ومواجهة هذه الاعتداءات العنصرية التي لا تستثني أحدًا.