الخليج اليوم .. انفجارات عنيفة تهز صنعاء بغارات "مركزة" للطيران الأميركي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عاود الطيران الأميركي، مساء اليوم السبت، شن غارات جديدة، على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من غارات مكثفة استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد سكان محليون، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، جراء غارات امريكية استهدفت حي النهضة ونقم، شمال وشرق صنعاء.. مؤكدين أن انفجارات ضخمة هزت أنحاء متفرقة من صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء المدينة.

وأشاروا الى تحطم نوافذ بعض المنازل من شدة الانفـجارات.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن المقاتلات الأميركية شنت غارات على مواقع في العاصمة صنعاء، دون ذكر المواقع المستهدفة.

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الطيران الأميركي نفذ أكثر من 13 غارة متتالية على مواقع متفرقة في محافظة الحُديدة المطلة على البحر الأحمر، تسببت بانفجارات ضخمة هزّت أرجاء واسعة من المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فقد طالت الغارات محيط مطار الحُديدة وسط المدينة، إضافة إلى القاعدة البحرية في منطقة الكُثيب شمال المحافظة، وسط ترجيحات باستهداف ثكنات ومعسكرات ومواقع مرابض آليات وملاجئ تابعة للحوثيين.

في سياق متصل، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى تنفيذ 300 غارة منذ منتصف آذار/ مارس على اليمن، في حين تقدر جماعة الحوثي العدد بنحو 900 غارة استهدفت مناطق متعددة في البلاد.

واستخدمت واشنطن صواريخ توماهوك وقاذفات B-2 الاستراتيجية، وعززت وجودها العسكري بنقل حاملة الطائرات كارل فينسن إلى المنطقة.

و منتصف ليلة الجمعة/ السبت، شن الطيران الأميركي أكثر من 20 غارة جوية على مواقع في صنعاء والجوف وصعدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حوثية.

يأتي ذلك بعد استهداف الجيش الأميركي ميناء “رأس عيسى” النفطي وتدميره بالكامل، بينما أعلنت جماعة الحوثي بالمقابل تنفيذ 78 عملية خلال مارس/آذار، مستهدفةً سفناً أميركية بـ170 صاروخاً وطائرة مسيرة.

وشنت الطائرات الأميركية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع ومعسكرات تابعة للحوثيين جنوب وغرب العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة الجوف وصعدة.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن الغارات ركزت على معسكرات للحوثي في "الحفا ومنطقة بني حشيش" بصنعاء، وهناك زيادة في وتيرتها. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الطيران الأميركي شن 15 غارة الليلة على مواقع الحوثيين في صنعاء والجوف وصعدة.

وذكر الجيش الأميركي، يوم الجمعة، أن حاملتي الطائرات "كارل فينسون" و"هاري ترومان" تعملان على مدار الساعة.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على منصة "إكس": "حاملتا الطائرات ترومان وكارل فينسون تواصلان عملياتهما على مدار الساعة ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

كما أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-9 Reaper في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إنه تم إسقاط الطائرة MQ-9 Reaper أثناء تنفيذها ما وصفها بـ"مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء"، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

يشار إلى أن طائرة MQ-9 تُستخدم في مهام الاستطلاع والهجمات الدقيقة، وتُعد من أهم المسيّرات في الأسطول الأميركي.