الخليج اليوم .. محمد بن زايد ووزير خارجية العراق يناقشان القضايا الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، عمق العلاقات الإماراتية - العراقية وذلك في أثناء استقباله وزير خارجية العراق فؤاد حسين الذي سلم الرئيس الإماراتي دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية في بغداد المقررة في 17 مايو المقبل.

ورحب رئيس الدولة في اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بوزير الخارجية العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.