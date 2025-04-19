الخليج اليوم .. الكويت: ضبط مخالف دهس رجل أمن عمداً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت مقيم بصورة غير قانونية لدهسه رجل أمن عمداً أمام شرطة الفنطاس، فيما جرى ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية.

وقالت قوة الداخلية الكويتية إنه جرى ضبط الجاني عقب الهروب من الموقع وإيقافه بالقوة الجبرية، إذ تبين أنه من المقيمين بصورة غير قانونية، وحينما جرى تفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، فيما أحيل المتهم والمضبوطات التي بحوزته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية في بيان نُشر لها عدم التهاون مع أي تهديد يستهدف رجال الأمن أو سلامة المجتمع، مشيدةً بيقظة رجال الدوريات وسرعة تعاملهم مع الواقعة وضبط المتهم، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.