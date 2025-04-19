شكرا لقرائتكم خبر عن الشوا: الاحتلال يواصل استهداف البنى التحتية حتى يجعل إعمار قطاع غزة أمرا مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن جيش الاحتلال يواصل استهداف المنازل والبنى التحتية حتى يجعل من قضية إعمار قطاع غزة أمرا مستحيلا.



وأضاف الشوا -في تصريح خاص لقناة (النيل) بالتلفزيون المصري، اليوم /السبت/- أن الاحتلال ماض في مخططاته للتضييق على سكان القطاع وجعله مكانا غير قابل للحياة، في ظل النفاذ التام للكثير من أصناف المواد الغذائية الأساسية للحياة، وفرض شروط تعجيزية على الشعب الفلسطيني من خلال فرض "المناطق العازلة" للضغط على المدنيين وتهجيرهم قسريا.



وعوّل على الجهود المصرية والعربية من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والوصول إلى مقاربات من شأنها وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل عاجل وفوري.



وأشار إلى أن إسرائيل تُمعن في فرض السياسات العدوانية الخبيثة على الشعب الفلسطيني على كافة المستويات من خلال استمرار عمليات القصف وتوسيع العمليات البرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.