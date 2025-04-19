شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يزور روسيا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، السبت، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية الاثنين.

ونقلت الوكالة عن بيان ديوان البلاط السلطاني أنه "تلبية للدعوة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين، سيقوم عاهل البلاد بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية وذلك من تاريخ 21 إلى 22 أبريل 2025".

وذكرت أنه سيتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التّشاور والتّنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدّولية.