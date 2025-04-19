شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الاسرائيلي بيت حانون وخان يونس بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بقصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.



وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت أرضا تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن فلسطيني آخر في قصف الاحتلال مخيم خان يونس.



وفي السياق، أفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ارتفع إلى 44 شهيدا، جراء الغارات التي طالت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت، منذ ساعات الفجر الأولى، سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت منازل وأراضي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.