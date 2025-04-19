شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية.



وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، والدور الروسي المطلوب لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في البلاد؛ وفي هذا السياق شدد البحسني على ضرورة اضطلاع روسيا بدور فاعل في هذا الجانب، حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية.



وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، داعيا إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في الجانبين الإنساني والاقتصادي.



من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة الروسية دعم بلاده الثابت لمجلس القيادة الرئاسي، مشددا على حرص موسكو بالدفع نحو استقرار الأوضاع في اليمن، واستمرار التنسيق مع كافة الأطراف بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.