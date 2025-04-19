شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تندد بمرور 7 أسابيع على منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) بمرور نحو سبعة أسابيع على منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية، والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى قطاع غزة.



وذكرت الأونروا، في بيان صحفي، اليوم/السبت/ أن أكثر من ١ر٢ مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع بينما تتكدس إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى عند المعابر.



وشددت على ضرورة رفع الحصار، وإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات بشكل مستمر، ويجب تجديد وقف إطلاق النار.