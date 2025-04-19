شكرا لقرائتكم خبر عن 92 شهيدا و219 مصابا في قصف إسرائيلي على غزة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدا، و116,724 مصابا، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن من بين الحصيلة 1,783 شهيدا، و4,683 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عنها يوم السبت، إن 92 شهيدا، و219 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

من جانبه قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت منذ استئناف حرب إبادتها الجماعية على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، 595 طفلا و308 سيدات.

وأضاف المركز، في بيان: "مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي، تصدّر النساء والأطفال قائمة الضحايا، لتجد النساء أنفسهن بين قصف يسلب حياتهن، أو قصف يفقدهن أطفالهن".



وأوضح أن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بلغ 595 طفلا وعدد النساء وصل إلى 308 سيدات، وارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 18 ألفا و44 طفلا، أما من النساء فوصلت إلى 12 ألفا و402 سيدات، بحسب البيان.