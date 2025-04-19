الخليج اليوم .. بوتين: قطر شريك مهم لنا في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، فضلاً عن دعم التعاون والاستثمار في القطاعات الحيوية، بجانب مجالات الطاقة، والاستثمار، والثقافة، والصحة، كما ناقشا القضايا الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في غزة، وفلسطين، وسوريا.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الأمير تميم والرئيس الروسي اليوم بقصر الكرملين، إذ وصف بوتين قطر كونها من أهم الشركاء لبلاده في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات لتشمل كافة مجالات الشراكة بما يحقق طموح ومصالح الشعبين الصديقين، كما ذكرت وكالة أنباء قطر.

وقال بوتين: وجهات النظر بين البلدين متقاربة فيما يتعلق بالقضايا في المنطقة العربية لاسيما في سوريا، والقضية الفلسطينية، وضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

من جانبه، أكد أمير قطر على توافق البلدين في العديد من الرؤى الداعية إلى حل أزمات المنطقة والعالم بالحوار والطرق السلمية، مجدداً التأكيد على أهمية الحقوق المشروعة للفلسطينيين في مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف القتل المتواصل وحماية المدنيين الأبرياء في غزة.