الخليج اليوم .. انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والتي انتهت رسمياً اليوم بعد تمديد استمر عدة أشهر، أُتيح خلاله للمواطنين والمقيمين سداد مخالفاتهم المرورية بقيمة مخفضة تشجيعًا على تسوية أوضاعهم وتعزيزًا للامتثال المروري.

وقالت الإدارة في بيان لها، إن المهلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات، حيث بلغ عدد المستفيدين من التخفيض أكثر من 3 ملايين مستفيد على مستوى السعودية، ما يعكس تجاوبًا ملحوظًا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور.

وأكدت "المرور" أن الهدف من المبادرة لم يكن فقط التخفيف المالي، بل تحفيز قائدي المركبات على الالتزام بالأنظمة المرورية وتفادي تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية سجلت أيضًا انخفاضًا في بعض أنواع المخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية.

وأوضح البيان أن المخالفات التي لم تُسدد حتى نهاية يوم الجمعة 18 أبريل ستعود إلى قيمتها الأصلية دون تخفيض، بدءًا من السبت، داعيةً الجميع إلى التقيد بالقوانين حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ومواصلة الالتزام بالسلوك المروري السليم.

وتوجهت الإدارة بالشكر للمواطنين والمقيمين الذين بادروا بالسداد خلال فترة المهلة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات ستُقيّم بشكل دوري، ضمن إطار تطوير منظومة السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض نسب الحوادث والخسائر المرتبطة بها.