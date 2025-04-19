الخليج اليوم .. قطر: لقاء الشرع بالسوداني جرى في أجواء إيجابية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما استضافت الدوحة لقاءً رسمياً بين الرئيس السوري أحمد الشرع، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوساطة قطرية، في إطار تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رعى اللقاء الذي عقد في الدوحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس العراقي محمد شياع السوداني، "انطلاقاً من حرص دولة قطر على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها".

وأوضح الدكتور ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، "أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة"، معربا عن أمل دولة قطر بأن يثمر الاجتماع عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما ينفع شعبيهما والمنطقة".

وشهدت الدوحة انعقاد لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، بوساطة قطرية، إذ تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين "في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، وتأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، وفقاً لما ذكرته الرئاسة السورية.

إلى ذلك، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي طبقاً لبيان الرئاسة على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.