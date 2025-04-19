الخليج اليوم .. تعاون سعودي - أوزبكي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت السعودية وأوزباكستان مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة جرائم ومنع الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

ومثّل السعودية في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، ومن الجانب الأوزبكي المدعي العام نعمة الله يولداشيف، و رئيس وكالة مكافحة الفساد أكمل برهانوف وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة جمهورية أوزبكستان في ذات المجال.