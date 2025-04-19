الخليج اليوم .. الكويت: إيقاف تلقي التبرعات عبر مواقع الجمعيات الخيرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع التشديد الذي طالبت به وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، حينما حذرت العاملين في الجمعيات الخيرية، بأن "سمعة الكويت خط أحمر"، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات والمبرات الخيرية وقف تلقي التبرعات عبر مواقع الجمعيات الخيرية والمبرات الخاصة أو عبر الروابط في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة في تعميم للجمعيات والمبرات أن ذلك يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية من أجل المصلحة العامة، منبهة من تعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

في الإطار ذاته، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية.