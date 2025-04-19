شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، علي أنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار لوموان في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر طويلة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، موضحا أن باريس دعت أيضا لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وأنها أدانت استئناف الجيش الإسرائيلي الهجمات على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد لوموان أن إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وعدم استهداف طواقم الإغاثة الذين يقومون بإيصال تلك المساعدات.