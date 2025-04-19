شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدينتي خان يونس وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي خان يونس وغزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن 5 مواطنين استشهدوا، وجرح العشرات، جراء استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفتاة، وأصيب آخرون، جراء قصف خيمة أخرى تؤوي نازحين من عائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها.

وأكد مراسلنا، استشهاد مواطن، وإصابة 20 آخرين، بينهم 15 طفلًا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالا، واستشهد على إثرها 4 منهم، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.