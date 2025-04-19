شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الأردن تعلن استكمال أعمال الكشف على خط الحجاز لتسيير رحلات إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأردنية استكمال أعمال الكشف على الخط الحجازى خلال أبريل تمهيدا لتسيير الرحلات السياحية إلى مدينة درعا جنوبى سوريا.

وقال زاهي خليل مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازى الأردنى "نواصل الكشف على المسار من المفرق حتى منطقة الصفر قرب الحدود السورية بالتعاون مع الجهات المعنية". وأضاف خليل "ننسق مع الجانب السوري لضمان الجاهزية الفنية تمهيدا لتسيير الرحلات".

وأكد خليل أن إعادة تفعيل الخط الحجازي التاريخي يهدف إلى تنشيط السياحة بين الأردن وسوريا.

ويعتبر الخط الحديدي الحجازي سكة حديد تاريخية بناها العثمانيون أوائل القرن العشرين وكان الهدف منها ربط دمشق بالمدينة المنورة مرورا بعدد من المدن والبلدات في سوريا والأردن والسعودية، لتسهيل سفر الحجاج إلى الحجاز.

وتبلورت فكرة هذا الخط عام 1900 وبدأت أعمال تشييده في سبتمبر من العام نفسه بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني قبل أن تنتهي الأعمال به عام 1908.