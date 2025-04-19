شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقرر سحب نصف قواتها العسكرية من سوريا خلال أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب ما يقارب نصف قواتها من سوريا خلال الأشهر المقبلة في إطار عملية "توحيد" للقوات هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "يعكس هذا التوحيد الخطوات المهمة التي اتخذناها نحو إضعاف جاذبية تنظيم /داعش/ وقدرته العملياتية إقليمياً وعالمياً"، مضيفاً أنه "ستؤدي هذه العملية، المدروسة والقائمة على الظروف، إلى تقليص الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة".

ولفتت "سي إن إن" إلى أن "البيان يؤكد ما نشرته شبكة CNN يوم الأربعاء الماضي بشأن أن مستويات القوات في سوريا ستنخفض إلى أقل بقليل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، من حوالي ألفي جندي موجودين حاليًا في البلاد"، مضيفة أن مسؤولاً أمريكياً أخبرها قبل أيام بأن "هذا التغيير سيؤدي إلى تقليل انتشار القوات الأمريكية في جميع أنحاء سوريا، عقب محادثات السلام بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة".

ولفت ذلك المسؤول الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل مساعدة حلفائها في محاربة /داعش/ في سوريا والمنطقة ككل"، مشدداً على أنه "ستظل القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمواصلة الضربات ضد فلول /داعش/ في سوريا، وسنعمل أيضاً بشكل وثيق مع شركاء التحالف القادرين والراغبين في مواصلة الضغط على /داعش/ والرد على أي تهديدات إرهابية أخرى قد تظهر".