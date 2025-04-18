شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم: المقاومة في لبنان رد فعل على الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن المقاومة في لبنان هي رد فعل على الاحتلال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر نعيم قاسم، أن الاحتلال يواجه من قبل الجيش اللبناني والشعب والمقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها أهداف توسعية لاحتلال المزيد من الأراضي في لبنان.

وأكد نعيم قاسم، أن حزب الله يؤمن بالمقاومة لتحرير الأرض المحتلة بما فيها الأراضي الفلسطينية، موضحا أن المقاومة اللنانية لديها نجاحات على مدى التاريخ في مواجهة الاحتلال.