شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: ارتفاع عدد قتلى الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى إلى 80 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام حوثية ارتفاع عدد قتلى استهداف العدو الأمريكى منشأة رأس عيسى إلى 80 شهيدا و150 جريحا.

كانت قد أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أمس، تدمير ميناء رأس عيسى يهدف لتقويض القوة الاقتصادية للحوثيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولى، لتورطه فى دعم الميليشيات الحوثية.