شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 34 فلسطينى فى غارات اسرئيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومن جانبها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من استمرار الهجمات الإسرائيلية السافرة على المنشآت الطبية في قطاع غزة.



وطالبت الوكالة -في بيان اليوم الجمعة- بضرورة توفير وحدات دم لإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن والإمدادات الطبية تقترب من النفاد.