الخليج اليوم .. الطيران الأميركي يقصف غرفة عمليات عسكرية للحوثيين بالبيضاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استهدف الطيران الحربي الأميركي، اليوم الخميس، مواقع للحوثيين في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، قصف الطيران الأميركي غرفة عمليات عسكرية للحوثيين في مكيراس.

وأضاف المصادر أن الطيران الأميركي دمر شبكة اتصالات للحوثيين في قمة جبل علي في البيضاء.

وكان اليمن قد شهد موجة مكثفة من الضربات الجوية الأميركية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن مقتل شخص واحد على الأقل في العاصمة صنعاء.

ووقعت الضربات في عدة محافظات خلال الليل، بينما لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة. كما لم يعلن الجيش الأميركي (القيادة المركزية) عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها.

وتنطلق الضربات الأميركية من حاملات الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر و"يو إس إس كارل فينسون" الموجودة حالياً في بحر العرب. كما أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات الشبح "بي-2" في قاعدة دييجو غارسيا في المحيط الهندي، والتي يُعتقد أنها تشارك أيضاً في هذه الهجمات.

وتتعرض مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لغارات أميركية شبه يومية، منذ أن أعلنت واشنطن في 15 مارس (آذار) عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت الحملة الجوية الأميركية في أعقاب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية.

ومنذ 15 مارس (آذار)، استأنف الحوثيون أيضاً هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل.

ومنذ نهاية 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّراً طهران من مواصلة دعمهم.