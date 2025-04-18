شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعترف بوجود خلل بعد إطلاق صاروخ من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش اعترف بوجود خلل صباح اليوم بإشعار قيادة الجبهة الداخلية بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني زعمه اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة في منطقة جنوب الغلاف.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل واستكملت تطويق رفح.

ويقع محور موراج على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.

ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور موراج في مارس 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف.