شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: 17 شهيدا بغزة والاحتلال يقتل 27 طفلا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة واستهدفت مواقع مختلفة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن إسرائيل تقتل 27 طفلا يوميا في القطاع.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية أن 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم الجمعة.

ومن بين الشهداء 10 كانوا ضحية غارة إسرائيلية استهدفت منزلين في جنوب بلدة بني سهيلا في خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت، أن فرق الدفاع المدني تبذل بمساعدة الأهالي قصارى جهدها للوصول إلى مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.