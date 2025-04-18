الخليج اليوم .. بينهم 681 حصلوا عليها بـ"أعمال جليلة".. سحب الجنسية الكويتية من 962 شخصا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقر اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس اللجنة الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيداً لعرضها في مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وذكر بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، أن اللجنة قررت سحب الجنسية من 681 حالة اكتسبتها تحت بند "أعمال جليلة"، كما قررت اللجنة أيضاً سحب الجنسية الكويتية من "268" حالة اكتسبتها بـ "الغش والأقوال كاذبة أو التزوير" ومن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

أيضاً، أقرت اللجنة فقد شهادة الجنسية الكويتية من 13 شخصا يحملون جنسيات مزدوجة.