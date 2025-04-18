الخليج اليوم .. بوساطة قطرية.. مباحثات عراقية - سورية في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت الدوحة انعقاد لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، بوساطة قطرية، إذ تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين "في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، وتأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، وفقاً لما ذكرته الرئاسة السورية.

إلى ذلك، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي طبقاً لبيان الرئاسة على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، إذ أتفقا على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة، وفي سياق اقتصادي ناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وتقول الرئاسة السورية:" عبّر الرئيس أحمد الشرع عن شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".

وأضافت:"رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمـة علـى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".