الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة من الملك سلمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التقى بالمرشد الإيراني، علي خامئني، في طهران، وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك في أثناء زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والوفد المرافق له، فيما التقى أيضاً بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في طهران، في أثناء زيارته الرسمية التي جاءت بتوجيه من القيادة السعودية، فيما سيعقد في الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في الإطار ذاته، برزت معطيات نتجت عن زيارة الأمير خالد بن سلمان، إذ وصف رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري علاقات بلاده مع الرياض بأنها تشهد "نمواً وتطوراً" منذ توقيع اتفاق بكين في مارس 2023 المنصرم.

وقال اللواء باقري: "يمكن لطهران والرياض أن تلعبا دوراً مهماً في ضمان الأمن الإقليمي"، وذهب بالقول إلى أن: "العلاقات الجيدة مع الرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء"، كما ذكر.

وأكدت السعودية وإيران في وقت سابق تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك استمراراً للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التأكيد السعودي قابله تشديد إيراني أيضاً بأن العلاقة مع السعودية تعد مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة، طبقاً لما أدى به في وقت سابق مسؤول إيراني.

ومنذ إعلان البلدين توقع اتفاق بكين في العام 2023، أكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما عبر الالتزام بالمواثيق الأممية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.