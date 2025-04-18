الخليج اليوم .. رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطويرعلاقاتنا الدفاعية بالسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري علاقات بلاده مع الرياض بأنها تشهد "نمواً وتطوراً" منذ توقيع اتفاق بكين في مارس 2023 المنصرم.

ومنذ ذلك الحين، أكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما عبر الالتزام بالمواثيق الأممية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

في الإطار ذاته، قال اللواء باقري:"يمكن لطهران والرياض أن تلعبا دوراً مهماً في ضمان الأمن الإقليمي"، وذهب بالقول إلى أن:"العلاقات الجيدة مع الرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء"، كما ذكر.

وتأتي تصريحات باقري عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل طهران اليوم في إطار زيارة رسمية بتوجيهات القيادة السعودية، وأكد رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري أن بلاده مستعدة لتطوير علاقاتها الدفاعية مع السعودية، مثمناً في الوقت ذاته المواقف التي تبذلها الرياض بشأن غزة وفلسطين.