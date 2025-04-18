شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع والسوداني يؤكدان ضرورة احترام سيادة العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت رئاسة الجمهورية السورية اللقاء الذي تم في العاصمة القطرية (الدوحة) بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى، بأنه"خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وانطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وشدد الشرع والسوداني، خلال لقاء جمعهما بحضور ورعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة احترام سيادة العراق وسوريا ورفض كل أشكال التدخل الخارجي.. مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

وأوضحت الرئاسة السورية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس- أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين العراقي والسوري الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة.

وناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين.