شكرا لقرائتكم خبر عن روما تستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية العُمانية، إن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر عقد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثّلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد السبت.

وأضاف المتحدث- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، الخميس، أن هذه المحادثات تهدف إلى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصّل إلى اتفاق عادل ومُلزم ومُستدام.

وأشار إلى ترحيب سلطنة عُمان بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما التي تم اختيارها مقرًّا لاستضافة الجولة الثانية لأسباب لوجستية. كما تُعرب عن شكرها الحكومة الإيطالية على دعمها القيّم في التحضيرات المتعلقة بهذا الاجتماع المهمّ.