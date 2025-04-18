شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات بدءا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات بدءا من الأحد المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

يذكرأن، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات، الإثنين الماضى، عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.



ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها فى بيان: "يجرى حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم فى دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".