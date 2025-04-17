شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: الجيش الأمريكى يغلق 3 قواعد تشغيلية من أصل 8 شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة " إن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا"، مؤكدة أن الجيش الأمريكى أغلق 3 قواعد تشغيلية صغيرة من أصل 8 في شمال شرق سوريا.

وأشارت إلى أن إغلاق القواعد الثلاث سيخفض القوات فى سوريا إلى نحو 1400 جندى، مؤكدة أن قادة الجيش أوصوا بإبقاء 500 جندى أمريكي على الأقل في سوريا.

أضاف المسؤولين الأمريكيين " سنجري تقييما بعد شهرين لنقرر ما إذا كنا سنخفض مزيدا من القوات فى سوريا"، مؤكدين " قرار خفض القوات الأمريكية بسوريا بدأ الخميس واستند على توصيات قادة ميدانيين".