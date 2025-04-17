الخليج اليوم .. روسيا وقطر تتفقان على تعزيز برنامجهما الاستثماري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف أنه تم استثمار أكثر من 15 مشروعا مع قطر بأكثر من مليار دولار، موضحا أن هذه الأموال ستخصص لتطوير المشاريع التكنولوجية.

وقال كيريل دميترييف: "استثمرنا أكثر من مليار دولار في 15 مشروعا وهذه الأموال ستخصص لتطوير مشاريعنا التكنولوجية وهي مشاريع واعدة".

وأضاف: "هذه اتفاقية لتوسيع منصتنا الاستثمارية مع قطر بمبلغ يقارب ملياري دولار.. مليار من كل جانب، وهذا سيسمح لنا باستثمار المزيد، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مشاريع مختلفة في روسيا".

كما أكد أن "الاتفاقية مع قطر ستسمح بتعزيز الاستثمارات، كما تبادلنا ملفات تحتوي على اتفاقية مهمة تهدف لتوسيع منصة استثماراتنا مع قطر".

ووقعت موسكو والدوحة، اليوم الخميس، مجموعة من الوثائق أبرزها تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة ملياري دولار.

وجرت مراسم تبادل الوثائق الموقعة بين موسكو والدوحة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل في زيارة رسمية إلى موسكو اليوم.