الخليج اليوم .. "الوزراء" الكويتي يبحث تسريع رقمنة الخدمات الحكومية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، إذ أطلع على آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة "غوغل كلاود" التي تضمنت منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات التي من شأنها تسريع رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل عملية الربط وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية مع ضمان أعلى معايير أمن المعلومات وسرية البيانات، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للأمن السيبراني (المرحلة الأولى) الذي يهدف إلى تقييم استراتيجي شامل للمساعدة في بناء القدرات والإمكانيات وتطوير برنامج الأمن السيبراني الوطني والاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الكبرى في إعداد استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الكويت، طبقاً لوكالة أنباء الكويت.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة شؤون الاتصالات والقائمين على تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة "غوغل كلاود"، فضلاً عن إطلاق رحلة المولود ضمن تطبيق "سهل"، مؤكداً أن هذه الجهود تسرع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية وتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية الشاملة، مما يسهل حياة المواطنين عبر تقنيات ذكية، وتقديم خدمات إلكترونية مترابطة لا تستدعي مراجعة الجهات الحكومية.

كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، فيما أحال عدداً منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

في الأثناء، أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البلاد، والمباحثات الرسمية الثنائية، فضلاً عن البيان المشترك الذي تضمن عزم الجانبين الكويتي والمصري على تعزيز العلاقات التجارية، فضلاً عن الإشادة بجهود أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وتأكيد الجانبان أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي، وغيرها.