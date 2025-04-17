شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالنمسا يؤكد أهمية زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين لدى النمسا المراقب الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا والسفير غير المقيم فى سلوفينيا وكرواتيا، باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، لأورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا.

وأكد السفير صلاح عبد الشافي - في تصريحات خاصة لـ "راديو مصر" - أن زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا للقاهرة، دليل على الدور المهم الذي تلعبه مصر في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما أنها اطلعت على المشهد السياسي والجهود المصرية المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى خطة الإعمار التي اقترحتها مصر وتبنتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وشدد على أهمية زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا إلى مصر لدعم الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين، باعتبار التهجير تطهير عرقي يرتقي إلى جرائم الحرب، وذلك بالنظر لعضوية سلوفينيا بالاتحاد الأوروبي، وعضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن.

وأعرب السفير الفلسطيني عن توقعاته بقيام سلوفينيا ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات التي باتت مكدسة على المنافذ الحدودية، مستنكرا استخدام الاحتلال سلاح التجويع كسلاح في عدوانها على غزة.

وطالب السفير صلاح عبد الشافي، المنظمات الأممية والدولية الإضطلاع بدورها في دعم فلسطين، وبخاصة في إعادة الإعمار بقطاع غزة، لافتا إلى أن حجم المتفجرات التي ألقيت على القطاع تتجاوز 80 ألف طن من المتفجرات.

وأعرب عن اعتقاده بأن جزءا كبيرا من هذه المتفجرات يحتوي على اليورانيوم المخصب.. داعيا الهيئة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين؛ للتأكد من هذه المخاطر، وكيفية التعامل معها.

وبمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.. أشار سفير فلسطين لدى النمسا إلى أن هناك الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من بينهم معتقلون منذ أكثر من 40 عاما، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة وموثقة أمام أعين العالم، مشددا على تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة.