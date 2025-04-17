الأمير خالد بن سلمان في طهران لتعزيز الشراكة الأمنية مع إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وصل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رسمي، في زيارة رسمية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقد الأمير خالد بن سلمان سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مناقشة قضايا وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

وفي هذا السياق، التقى الأمير خالد بن سلمان، اليوم، برئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في العاصمة طهران. ويُعد هذا الاجتماع أول لقاء من نوعه بهذا المستوى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2023، بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وتأتي زيارة وزير الدفاع السعودي في إطار توجيهات القيادة السعودية، ويرافقه خلالها وفد رفيع المستوى. ووفقًا لما أوردته "واس"، تركز الزيارة على تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران، ومناقشة الملفات الأمنية والدفاعية ذات الصلة بالمنطقة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تنفيذ اتفاق بكين، الذي وُقّع في آذار (مارس) 2023، وأفضى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تسبق الزيارة موعد انعقاد الجولة الثانية من المباحثات الإيرانية – الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وكالة "واس" أن المحادثات التي جرت تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ترتبط بأمن الخليج، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.