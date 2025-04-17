شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين فى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس بوتين - خلال محادثاته مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في موسكو اليوم، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "علاقاتنا تتعزز. قطر هي أحد شركائنا الرئيسيين بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص".

وأوضح بوتين أن روسيا وقطر لديهما ما يكفي من المشاريع المشتركة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك في قطاع الغاز.

وقال "لدينا العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام، ونحن نتعاون بشكل فعال في تنظيم مصدري الغاز، وآمل حقا أن يكون لدينا مشاريع مشتركة مثيرة للاهتمام هنا".

وأوضح بوتين أن روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة، قائلا: "نود أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل سوريا، أولاً، دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة أراضيها " .

وأشار بوتين إلى أن قطر تتخذ قرارات بالغة الأهمية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح "نعلم أن قطر تبذل جهودًا حثيثة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وللأسف، لم تنفذ المبادرات التي طرحتها، بما في ذلك مبادراتكم. ولا يزال المدنيون يقتلون في فلسطين، وهي مأساة حقيقية اليوم " .

ودعا الرئيس بوتين أمير قطر لبحث الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وقال "نود أن نناقش معكم إمكانية تقديم المساعدة للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. هناك العديد من المشاكل هناك (في سوريا)، سياسية، وأمنية، وكذلك هناك مشكلات ذات طابع اقتصادي بحت".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.

وبحسب الكرملين، فإن الخطط تشمل مناقشة القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية على الأجندة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.