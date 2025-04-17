شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستعد لاستئناف عمل سفارتها بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

وصل اليوم الخميس، سفير قطر لدى السودان محمد بن إبراهيم إلى الخرطوم فى إطار التحضيرات الجارية لاستئناف عمل السفارة القطرية من مقرها بالخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن السفير القطرى رفع علم دولة قطر في مبنى السفارة، ووقف على الأضرار التي لحقت بالمقر جراء الحرب، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف عملها وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لعودة البعثة الدبلوماسية إلى ممارسة مهامها من الخرطوم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المبنى وضمان جاهزيته للعمل .

