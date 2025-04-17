شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بولندا: نعترف بدولة فلسطين منذ 3 عقود ولا يمكن فرض حل على أى طرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رادوسلاف سيكورسكيا وزير خارجية بولندا، إن أوروبا تتمسك بمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بولندا تسهم بشكل رئيسي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف "سيكورسكيا" في تصريحات لـ"القاهرة الاخبارية"، أن بولندا تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

أشار الوزير البولندى، إلى أن بلاده تعترف بدولة فلسطين منذ 3 عقود، ولديها سفير لفلسطين في وارسو، معربا عن أمله أن تعود روح اتفاقية أوسلو، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض حل على أي طرف، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

تطرق "سيكورسكيا" إلى الأوضاع في ليبيا، إذ شدد على ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدًا أنَّ هذه الأزمة تؤثر على المنطقة.

فيما وصف الحرب الروسية الأوكرانية -المستمرة منذ عام 2022- بأنها أزمة مثيرة للقلق، مؤكدًا أن تغيير الحدود بالقوة غير مقبول سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.