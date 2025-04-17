شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، إنه استهدف ليلا مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "في الليل، استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلي مواقع للبنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان".

وأكد الجيش في بيان أن قواته ستعمل ضد "أي محاولات من حزب الله لإعادة بناء أو إقامة وجود عسكرى"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف عناصر ومنشآت للحزب، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

ورغم انتهاء مهلة لسحب اسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".