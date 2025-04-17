شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة يغذى الأكاذيب والتضليل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازارينى، أن منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة يغذى الأكاذيب والتضليل الإعلامى.

وأشار لازارينى، إلى أنه منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل، مطالبا بإدخالها إلى غزة.

وقال لازاريني -عبر حسابه الرسمي على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس -:"هذا يغذي الأكاذيب والتضليل الإعلامي وينشر صورة لا إنسانية، يواصل الصحفيون الفلسطينيون القيام بعمل بطولي، ويدفعون ثمنا باهظا فقد قُتل 170 منهم حتى الآن وفي الوقت نفسه، يتم تشويه الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان من منظمات الإغاثة والتشكيك فيها".

وأكد أن التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة يعد أمرا أساسيا للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات وينبغي ألا تكون غزة استثناء".. مشددا على أن الوقت قد حان لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

