الخليج اليوم .. تاس: أمير قطر يصل إلى موسكو للاجتماع مع بوتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى موسكو، اليوم الخميس، في زيارة من المتوقع أن يجتمع خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي ستجري في موسكو، الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.

وبحسب الكرملين، فإن الخطط تشمل مناقشة القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية على الأجندة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.